Vœux du Nouvel an : l’Armée ivoirienne se consacrera désormais à son devoir (Etat-major)

Le général de division Touré Sékou, CEMAG des FACI

Abidjan, 04 jan (AIP)- Le chef d’état-major général des armées (CEMGA), le général de corps d’armée Touré Sékou a assuré jeudi que désormais, l’Armée se consacrera uniquement à son devoir. « L’Armée se consacrera désormais à son devoir et uniquement à son devoir », a insisté le CEMGA à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara. Selon le chef d’état-major, les mutineries enregistrées en 2017 ont remis en cause le fondement de l’Armée ivoirienne. Le 06 janvier, la Côte d’Ivoire est secouée par une mutinerie d’un certain nombre soldats qui ont paralysé plusieurs villes et tiré des coups de feu, notamment à Abidjan et à Bouaké, pour réclamer surtout 12 millions de...

