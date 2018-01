Voeux 2018/ Les religieux et les Chefs et Rois traditionnels appellent à consolider l’unité nationale en Côte d’Ivoire   

Abidjan, 04 jan (AIP) – Les religieux et les Chefs et Rois traditionnels ont exprimé, lors de la cérémonie de présentation des vœux au chef de l’Etat, Alassane Ouattara, jeudi, au Palais présidentiel d’Abidjan-Plateau, leur volonté de voir la Côte d’Ivoire, consolider son unité nationale. Intervenant au nom du Forum national des confessions religieuses, l’évêque d’Abengourou, Boniface Ziri a invité les ivoiriens à la tolérance et à bâtir une fraternité universelle. « Le temps et venu de franchir les concepts ethniques, régionales et politiques ou religieux, qui nous divisent et nous tiennent prisonniers », a-t-il déclaré, exhortant les ivoiriens « à se parler dans l’amour et la vérité, en jetant les bases...

