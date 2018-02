Vaste offensive du FIRCA au SIA 2018 pour renforcer ses performances

(Envoyée spéciale : Coulibaly Maryam)

Paris (France), 26 fev (AIP) – Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricoles (FIRCA) mène cette année une vaste offensive au Salon international de l’agriculture de Paris (SIA 2018), dans le but de s’imprégner de la réussite d’autres structures pour s’inspirer de leur modèle et accroître sa performance.

Lors de la Journée dédiée au FIRCA, lundi après-midi au SIA qui se déroule au Parc d’exposition, Porte de Versailles, la directrice du département Cultures d’exportation, Production forestière, Mme Traoré Assita, et le directeur du département Café, cacao, autres plantes stimulantes, ont instruit les invités sur les missions et le fonctionnement de cette agence.

Créé par l’Etat pour mobiliser les ressources en vue de financer le développement des filières agricoles, le FIRCA a pour missions, entre autres, de mobiliser des ressources auprès des filières, de l’Etat et des partenaires au développement. Il agit comme une agence de coordination technique et fiduciaire de programmes conventionnés.

Son mode de fonctionnement tient sur cinq principes (coresponsabilité, cofinancement et cogestion, solidarité, paiement après service rendu, et redevabilité). Renforcé par trois outils de gouvernance, à savoir le contrôle interne (manuel de procédures), le contrôle externe (audit par des cabinets spécialisés) et le contrôle direct (par les organisations professionnelles agricoles, OPA), le FIRCA a mis en œuvre entre 2004 et 2016, 581 projets.

Ne voulant pas dormir sus ses lauriers, le Fonds profite de l’opportunité du SIA, salon de référence du monde agricole, pour renforcer ses activités, s’imprégner des possibilités de diversification de sources de financement des filières, entre autres tâches et missions spécifiques allouées à chaque membre de sa forte délégation.

C’est dans ce sens que le directeur exécutif adjoint, Atsin Yao Léon et le conseiller technique N’Diaye Oumar ont effectué une mission lundi à Montpellier pour s’enquérir de la méthode de travail du CIRAD, visiter et échanger avec sa direction. Le volet FADCI-SSA qui s’occupe de la sécurité sanitaire des aliments, est présent également pour échanger avec les différentes structures en charge de cette question en Europe.

En marge du SIA, les différentes délégations travaillent sur plusieurs aspects et mènent des rencontres à l’extérieur avec les structures de financement agricole. Sur le stand, le FIRCA s’emploie à faire connaître ses activités aux différents visiteurs, tout en accompagnant le Ministère de l’Agriculture et du développement rural dans sa vision du Salon.

(AIP)

cmas