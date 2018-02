Une délégation d’industriels indiens explore des opportunités d’investissements en Côte d’Ivoire

L’ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire (Image d'archive )

Abidjan, 28 fév (AIP) – Une délégation d’industriels indiens du secteur pharmaceutique séjourne depuis dimanche à Abidjan, en vue d’explorer des opportunités d’investissements en Côte d’Ivoire, à travers des forums et des rencontres B to B avec des partenaires nationaux. Lors d’une rencontre avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mardi, à la primature, ces hommes d’affaires ont souhaité renforcer leur coopération dans le secteur pharmaceutique avec la Côte d’Ivoire. Cette démarche entreprise par ces 35 personnalités indiennes doit aboutir, à long terme, à la production de médicaments génériques et donner aux populations vivant en Côte d’Ivoire de bénéficier de médicaments de bonne qualité, à faible coût, selon...

