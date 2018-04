Un sondage révèle la confiance des investisseurs régionaux aux perspectives de croissance du continent africain

Abidjan, 26 avr (AIP) – Le « Business Barometer : Africa CEO Survey », un sondage auprès des PDG d’Afrique réalisée par Oxford Business Group (OBG), cabinet d’intelligence économique et de conseil, indique des niveaux de confiance élevés parmi les hauts dirigeants d’entreprise, soutenus par une reprise progressive des prix des matières premières et un secteur tertiaire performant. Dans le cadre de ce sondage à travers l’Afrique, OBG a rencontré environ 1000 cadres supérieurs de neuf pays à qui une série de questions a été posée. À partir de ces résultats, OBG a été en mesure d’évaluer et d’analyser la confiance des investisseurs régionaux, tout en notant les différentes perceptions sur le continent, selon un communiqué de l’institution,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.