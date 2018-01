Un projet de téléphonie mobile pour renforcer la couverture vaccinale des régions en Côte d’Ivoire

Un projet "M-Vaccin" pour améliorer la couverture vaccinale en Côte d'Ivoire (Ph. d'archive)

Abidjan, 25 jan (AIP)- Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, l’Alliance du vaccin, Gavi, et l’opérateur de télécommunications, Orange s’allient pour renforcer la vaccination des enfants en Côte d’Ivoire, selon un communiqué parvenu jeudi à l’AIP. En marge du Forum économique mondial qui se tient à Davos, en Suisse, l’Etat de Côte d’Ivoire, dans le cadre de son projet de téléphonie mobile « M-Vaccin Côte d’Ivoire », a conclu ce partenariat avec ces deux structures, pour sensibiliser les parents et les communautés des zones des régions aux taux les plus faibles, en vue de renforcer la couverture vaccinale des enfants, précise-t-on. Ce projet utilisant la technologie mobile d’Orange est destiné à informer les parents sur...

