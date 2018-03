Un nouveau directeur régional pour le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Ghana à DHL Global Forwarding (Communiqué)

M. Serigne Ndanck Mbaye, nouveau directeur régional pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana à DHL Global Forwarding

Abidjan, 1er mars (AIP) – La société de logistique DHL Global Forwarding, fournisseur international leader de services de transport aérien, maritime et routier, a nommé Serigne Ndanck Mbaye au poste de directeur régional pour le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Ghana. Basé à Accra, il aura également en charge la direction nationale du Ghana et rendra directement compte à Daniella De Pauw, présidente-directrice générale de DHL Global Forwarding pour l’Afrique subsaharienne, rapporte jeudi, African Media Agency (AMA). « Le fait d’avoir une personne expérimentée telle que Serigne pour superviser l’entreprise dans ces pays, en particulier la Côte d’Ivoire, où le développement économique est prévu pour atteindre environ 7 % l’année prochaine,...

