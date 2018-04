SITA 2018 : Kablan Duncan salue la progression de l’activité touristique en Côte d’Ivoire

Coupure du ruban lors de l'ouverture de la huitième édition du SITA

Abidjan, 27 avr (AIP)- Le vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan a salué, vendredi, lors de la cérémonie d’ouverture de la 8e édition du Salon international du tourisme africain (SITA), la progression de l’activité touristique en Côte d’Ivoire. « Le tourisme est un secteur qui avance très vite et très fort », s’est félicité le vice-président Duncan, annonçant l’ambition du gouvernement de faire du tourisme, le 3e pôle économique de la Côte d’Ivoire. Selon Kablan Duncan, toutes ces avancées ont été possibles grâce à la paix « préalable au développement durable », félicitant le ministre du Tourisme, Siandou Fofana et ses collaborateurs dont Côte d’Ivoire Tourisme et son directeur général, Jean-Marie Somet, certifié ISO 9001,...

