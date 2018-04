SITA 2018: Côte d’Ivoire Tourisme certifié SMQ ISO 9001 version 2015

Le DG de Côte d'Ivoire tourisme, Jean-marie Somet brandissant fièrement le document de certification

Abidjan, 27 avr (AIP)- L’office national du Tourisme « Côte d’Ivoire Tourisme » a été certifié ISO 9001 version 2015 pour la qualité de son système managérial (SMQ) par le leader français du contrôle et de l’inspection (SGS), lors de la cérémonie d’ouverture, vendredi, de la 8e édition du Salon international du tourisme africain (SITA). Côte d’Ivoire Tourisme, à l’issue d’une inspection, a obtenu zéro non conformité majeur, deux conformités mineures et cinq observations ont rejoint le cercle très restreint des 3% d’entreprise certifiée. Cette certification a été attribuée à l’office pour la qualité de l’accueil et l’information, la promotion et la communication, l’organisation et l’évènementiel autour de l’activité touristique. Elle...

