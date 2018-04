Sidiki Dikité échange avec l’ambassadeur de l’UE en Côte d’Ivoire

Le ministre Sidiki Diakité et l'ambassadeur Jean François Valette

Abidjan, 18 avr (AIP)- Le ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a reçu en audience mercredi à son cabinet au Plateau, l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Côte d’Ivoire, Jean-François Valette, pour faire le point de l’appui sécuritaire dont bénéficie le pays de la part de l’UE. L’Union européenne appuie les efforts du gouvernement en matière de sécurité dans divers domaines dans le cadre de son partenariat avec la Côte d’Ivoire. Il s’agit du projet d’appui au renforcement du dialogue socio-sécuritaire (PARDS) qui vise à restaurer, instituer et pérenniser le dialogue socio-sécuritaire entre la police et la population pour une paix durable en Côte d’Ivoire, et du projet de modernisation et d’extension...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.