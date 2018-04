SIAM 2018: L’Afrique a les ressources suffisantes pour la transformation de son agriculture (Josefa Sacko)

Mme Josefa Sacko, commissaire de l'UA à l'Economie rurale et à l'Agriculture (Meknès, Maroc, le 23/04/2018)

Meknès (Maroc), 23 avr (AIP) – « L’Afrique a les ressources suffisantes pour la transformation de son agriculture », affirme la commissaire à l’Economie rurale et à l’Agriculture au sein de la Commission de l’Union africaine, Josefa Leonel Correia Sacko.

Intervenant lundi à Meknès, au Maroc, lors d’une présentation ministérielle sur le thème ‘’Vers un New Deal agricole pour la jeunesse rurale africaine’’ initiée dans le cadre de la 10ème édition des Assises de l’agriculture, Mme Sacko a notamment évoqué la force de la population jeune sur le continent, alors que les jeunes représentent 60% de chômeurs et plus de 70% vivent avec moins de deux dollars US par jour.

Ils sont sans emploi, désœuvrés, se tournent vers l’immigration irrégulière en Europe avec le drame qui s’en suit dans la Méditerranée…, a cité la commissaire de l’UA, s’interrogeant alors « comment créer ce nouveau pacte agricole pour les jeunes en milieu rural afin de résoudre le problème de chômage ».

« Le nouveau pacte (new deal ndlr) pourra aider à engager les jeunes dans le secteur agricole », a-t-elle poursuivi. Elle estime que cela devrait se faire grâce à la technologie, à la mécanisation, à l’innovation, pour accroître la production agricole, améliorer la résilience, la productivité agricole et l’accès au marché tout au long de la chaîne des valeurs (production, transformation, commercialisation), créer des opportunités aux jeunes en milieu rural, etc.

Il convient aussi de développer les capacités (agribusiness et entreprenariat), créer une chaîne de valeurs compétitive, fournir un enseignement technique et professionnel orienté vers le marché de l’emploi, a ajouté Josefa Sacko, tout en souhaitant que la jeunesse soit au centre de la coopération et du partage d’expérience en matière d’agriculture.

Organisée en prélude au Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), cette 10ème édition des Assises de l’agriculture porte sur le thème « La jeunesse, principal moteur et bénéficiaire de développement agricole ».

