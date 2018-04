SIAM 2018: La jeunesse des deux côtés de la Méditerranée est une force et une chance (Ministre français)

Le ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation, Stéphane Travert (Meknès, le 23/04/2018)

Meknès (Maroc), 23 avr (AIP) – La jeunesse des deux côtés de la Méditerranée est une force et une chance (70% de la population) mais surtout une immense responsabilité, selon le ministre français de l’Agriculture et de l’Alimentation, Stéphane Travert.

Lors d’une présentation ministérielle portant sur le thème « ’Vers un New Deal agricole pour la jeunesse rurale africaine’’ organisée dans le cadre de la 10ème édition des Assises de l’agriculture, lundi à Meknès, au Maroc, le ministre français a expliqué que la responsabilité consiste à insérer 450 millions de jeunes dans le secteur de l’emploi d’ici 2050 dont celui de l’agriculture.

Pour ce faire, le premier pilier concerne la formation agricole et rurale (éducation, formation, insertion professionnelle de proximité…), ce qui permettra d’offrir une compétence à l’ensemble des filières prenant en compte les enjeux de durabilité, de compétitivité et de sécurité alimentaire.

Pour M. Travert, cet enjeux nécessite une nouvelle génération de l’entreprenariat. Il s’agira notamment de montrer que l’agricuture peut être une solution contre le changement climatique et qu’elle doit jouer un rôle fondamental dans le développement du continent, avec des paysans agripreneurs tournés vers l’agroécologie.

Le ministre français de l’Agriculture et de l’Alimentation a insisté aussi sur la durabilité des acteurs et des filières agricoles, de la production à la transformation véritable, source de création de valeurs et d’emplois. « L’un des piliers de ce nouveau deal agricole est de faire face aux enjeux de renouvellement des générations et de développement des filières », a poursuivi Stéphane Travert.

Ces Assises portant sur le thème « La jeunesse, principal moteur et bénéficiaire de développement agricole » se tiennent à la vieille du 13ème Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2018).

