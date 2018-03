SIA 2018: Sur 100 milliards de dollars générés par le cacao, les producteurs ne reçoivent que 2% (Ministre)

Le ministre Sangafowa Coulibaly (Paris, le 1er mars 2018/SIA)

(Envoyée spéciale: Coulibaly Maryam)

Paris (France), 1er mars (AIP) – L’économie cacaoyère mondiale génère 100 milliards de dollars US par an sur toute la chaîne des valeurs alors que les pays producteurs ne tirent que 6% de cette somme avec à peine 2% pour les producteurs, observe le ministre ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly.

Il a fait cette révélation jeudi à l’occasion d’une conférence sur « Transformation structurelle de l’économie agricole et opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire » organisée à la Journée Côte d’Ivoire dans le cadre du 55ème Salon international de l’agriculture de Paris (SIA 2018).

Selon Sangafowa Coulibaly, la problématique de la durabilité de la filière cacao se pose en termes de répartition équitable des fruits des labeurs des producteurs.

Le ministre s’exprimait ainsi en réponse à Florence Pradier qui, intervenant au nom du syndicat français du chocolat et de la fédération des confiseurs, a estimé que les défis de la durabilité du cacao concernent, entre autres, le dérèglement climatique, la maladie du cacaoyer, le travail des enfants, la structuration de la filière et une meilleure rémunération des planteurs.

(AIP)

cmas