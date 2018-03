SIA 2018 : Le PNIA 2 vient consolider les acquis via un changement de paradigme (MINADER)

Dr Nouhoun Coulibaly dresse le bilan du PNIA1 et présente le PNIA2 au SIA (Paris, le 1er mars 2018)

(Envoyée spéciale: Coulibaly Maryam)

Paris (France), 1er mars (AIP) – La 2ème génération du Programme national d’investissement agricole (PNIA 2) qui s’étend sur la période 2018-2025 vient consolider les acquis du précédent via un changement de paradigme, affirme le directeur général de la planification, des statistiques et des projets du Ministère ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER).

Prononçant une conférence sur le thème « Transformation structurelle de l’économie agricole et opportunités d’investissement dans le secteur agricole de Côte d’Ivoire », jeudi à l’occasion de la Journée ivoirienne au Salon international de l’agriculture de Paris (SIA 2018), Dr Nouhoun Coulibaly a insisté sur le fait que les objectifs du PNIA 1 (2012-2017) aient été atteints.

Aussi, le présent Programme s’appuie-t-il sur les leçons et les défis du PNIA 1 dont les résultats ont permis au secteur agricole de tirer la croissance nationale en 2017, selon la Banque mondiale.

C’est pourquoi, la formulation du PNIA 2 table sur les enjeux d’accessibilité des biens et services, d’accès au financement, d’attractivité dans le secteur agricole qui constituent des leviers pour la durabilité de la croissance du secteur agricole.

Portant sur six axes stratégiques et basé notamment sur l’approche des agropôles, le PNIA 2 veut inciter l’installation d’entreprises privées au niveau local dans le cadre de partenariats État – filière – secteur privé . Ce, pour un coût global de 11 000 milliards FCFA dont 2400 milliards pour la période 2018-2020.

