SIA 2018 : Le MESRS préconise une collaboration entre la recherche et les producteurs agricoles

Paris (France), 28 fev (AIP) – Le chef de la délégation du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), Prof Koné Daouda, souhaite une collaboration plus étroite entre le recherche et les producteurs agricoles au bénéfice de la Côte d’Ivoire.

Lors d’une présentation sur l’appui de la recherche scientifique au secteur agricole ivoirien, mercredi au Salon international de l’agriculture de Paris (SIA 2018), le représentant de la ministre Bakayoko Ly Ramata a présenté quelques résultats des travaux effectués.

Ceux-ci permettent notamment une agriculture résiliente au changement climatique ainsi que l’innovation technologique. « La recherche est sur la lancée de développer des innovations », a précisé Prof Koné, également enseignant-chercheur à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan et directeur du Centre d’excellence sur le changement climatique et l’agriculture durable.

Entre autres résultats de la recherche, la production de semence améliorée de palmier à huile et de cacao, la mise au point de six formulations de bio pesticide, l’amélioration de la conservation de plantes (notamment les cultures vivrières) pour réduire les pertes post récolte, le développement d’une technique pour obtenir une variété améliorée de banane plantain face au changement climatique, une technologie de fermentation de fèves de cacao améliorées, a rappelé la ministre dans un film projeté lors de la séance.

Bakayoko Ly Ramata a cité par ailleurs la formation de producteurs aux bonnes pratiques agricoles, la diffusion des acquis de la recherche par le Gouvernement, rappelant la volonté de la Côte d’Ivoire à atteindre un taux de transformation de 50% de son cacao d’ici à 2020.

