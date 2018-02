SIA 2018 : Des mesures incitatives pour la transformation locale de l’anacarde en Côte d’Ivoire

Le CT Kouizia du Conseil du Coton et de l'anacarde présente les opportunités d'investissement dans la filière cajou au SIA (Paris, le 28/02/1018)

(Envoyée spéciale : Coulibaly Maryam)

Paris (France), 28 fev (AIP) – Le Conseil du coton et de l’anacarde profite de sa participation cette année au Salon international de l’agriculture de Paris (SIA 2018) pour communiquer sur les mesures incitatives à la transformation locale de l’anacarde en Côte d’Ivoire.

Lors de la journée consacrée à cet organe, mercredi, M. Kouizia Soundé Denis, conseiller technique du directeur général du Conseil du coton et de l’anacarde a souligné que la Côte d’Ivoire demeure le 1er producteur mondial de noix brutes de cajou avec 711 236 T en 2017.

Cette performance est soutenue par une politique de recherche (PNRA), de conseil agricole dédié et surtout de stratégie nationale d’amélioration et de préservation de la qualité.

Le pays est également le premier exportateur mondial de noix brutes de cajou avec 607 985 T en 2017 (représentant plus de 90% de la production), principalement vers le Vietnam (67,65%), l’Inde (28,35%) et le Brésil (3,33%).

En outre, l’industrie de l’anacarde en Côte d’Ivoire compte 29 unités dont 24 fonctionnelles, pour une capacité totale de 109 500T soit environ, 16% de la production nationale, un taux que le Gouvernement veut porter à 50% d’ici à 2020, selon M. Kouizia.

Outre l’attractivité du Code des investissements, au titre des mesures incitatives complémentaires, le Conseil du coton et de l’anacarde met l’accent sur ses initiatives pour promouvoir la transformation locale, l’approvisionnement bord champ, la subvention à la transformation, le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs de l’anacarde, le mécanisme de facilitation de l’accès à la matière première, et l’exonération des taxes sur l’exportation des amandes.

Cette tribune a été également mise à profit par le Conseil du coton et de l’anacarde pour sensibiliser les différents acteurs et pays à une participation massive à la 3ème édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l’anacarde (SIETTA), prévue du 08 au 10 novembre à Abidjan.

