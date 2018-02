SIA 2018 : D’énormes potentialités d’investissement dans la filière café-cacao en Côte d’Ivoire

Le DG de Comexposium au stand du Conseil du café-cacao au SIA 2018 (Paris, le 25/02/2018)

(Envoyée spéciale : Coulibaly Maryam)

Paris (France), 27 fev (AIP) – La Côte d’Ivoire dispose de plusieurs atouts pour attirer les investisseurs dans la filière café-cacao, assure le directeur de la prospective et de l’industrialisation du Conseil du café-cacao, Dr Atta Brou Noël.

Lors d’une conférence qu’il a animée mardi dans le cadre de la journée consacrée au Conseil du café-cacao à l’occasion du 55ème Salon international de l’agriculture de Paris (SIA 2018), Dr Atta a fait observer que le potentiel de production de cacao de la Côte d’Ivoire permet de couvrir plus de 40% de la demande mondiale, soit deux millions de tonnes de fève.

En outre, le café et le cacao d’origine Côte d’Ivoire sont de très bonne qualité, les besoins en transformation des fèves de cacao ne sont pas encore satisfaits. D’autres atouts concernent l’amélioration du climat des affaires, la facilité d’agréments d’installation, des infrastructures physiques (route, électricité, port) ainsi que les politiques d’incitation fiscale.

Aussi, au regard du volume transformé en 2016-2017 qui s’établit à 576 994 T soit 29% de la production contre un objectif de plus de 50% à partir de 2020, Dr Atta a énuméré les opportunités d’investissement notamment dans les domaines de transformation et de valorisation des produits et sous-produits.

Il s’agit, entre autres, de la transformation des fèves de cacao et des grains de café en produits semi-finis et finis; de la valorisation des produits et sous-produits; de la promotion de petites et moyennes industries basées sur les organisations de producteurs.

S’y ajoutent les activités de promotion de la consommation domestique, sous régionale et dans les pays non traditionnels, la fourniture d’ intrants agricoles aux producteurs; les équipements pour les activités de récolte et post-récolte; la certification, la traçabilité et la normalisation; le financement de la commercialisation intérieure et extérieure; le domaine de l’amélioration du cadre de vie des producteurs; et le renforcement de la professionnalisation des organisations des producteurs.

Première source de devises du pays, le binôme café-cacao représente 15% du PIB de la Côte d’Ivoire, 35% des exportations totales du pays. La Côte d’Ivoire est le premier producteur de cacao avec 43% de la production mondiale, avec 2 019 000 T pour une production globale de 4 733 200 T.

La production moyenne ivoirienne de 2012 à 2017 de cacao s’établit à 1 718 000 tonnes, quand le revenu moyen annuel perçu par les producteurs est de 1 496 milliards de FCFA sur la même période. La production moyenne annuelle de café s’établit à 110 000 tonnes, pour un revenu moyen annuel perçu par les producteurs de café de 71 milliards de FCFA.

