« Se découvrir citoyen », l’indispensable attitude pour les Ivoiriens en vue de conduire leur pays à l’émergence (Nonce)

Le Nonce apostolique et doyen du corps diplomatique, Mgr Joseph Spiteri

Abidjan, 04 jan (AIP)- « Se découvrir citoyen » constitue l’indispensable attitude pour les Ivoiriens afin d’intégrer et pouvoir déployer les valeurs nécessaires à l’émergence de leur pays souhaitée et projetée à l’horizon 2020 par les dirigeants, avec à leur tête le Président Alassane Ouattara, a estimé, jeudi, le Nonce apostolique, Mgr Joseph Spiteri. Doyen du corps diplomatique, le représentant du Pape intervenait au nom des ambassadeurs et chefs de mission accrédités en Côte d’Ivoire lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux des corps constitués au Chef de l’Etat, en début de chaque année. « La Côte d’Ivoire a besoin de personnes éveillées pour réaliser l’émergence. Pour ce faire, il faut au premier chef que les habitants...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.