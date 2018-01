Santé/ La Côte d’Ivoire dans le top 10 mondial des pays au taux de mortalité maternelle les plus élevés (ONG Pathfinder)

Dr Koné Sayon de l(ONG Pathfinder

Agboville, 20 jan (AIP) – La Côte d’Ivoire est un pays qui se classe malheureusement parmi les 10 pays au monde ayant les taux de mortalité maternelle les plus élevés, selon le Dr. Koné Sayon, chef de projet à l’ong internationale américaine Pathfinder. La Côte d’Ivoire, a-t-il précisé, à l’occasion de la remise de matériel médical par son Ong aux trois districts sanitaires de la région, pour renforcer les services de planification familiale et de santé de la reproduction, est à plus de 614 décès maternels pour 100.000 accouchements et cela est vraiment élevé. Par contre le Dr. Koné Sayon a indiqué que des études ont démontré que la planification familiale est une intervention qui peut contribuer à réduire considérablement ce taux de mortalité maternelle,...

