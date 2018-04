Sans la FESCI, pas de démocratie en Côte d’Ivoire, estime Ahipeaud Martial

Abidjan, 22 avr (AIP)- Le premier secrétaire général de la fédération estudiantine de Côte d’Ivoire (FESCI), Dr Martial Joseph Ahipaud, a indiqué samedi que sans la FECSI, il n’y aurait pas eu de démocratie en Côte d’Ivoire. Selon l’enseignant chercheur à l’université Alassane Ouattara, « dans les années 90, il était question pour les étudiants ivoiriens de poser la question de démocratie pour que la Côte d’ Ivoire ait droit à la parole. Et c’est ce qui a favorisé l’avènement du multipartisme et la fin du parti unique, Parti démocratique de Côte d’Ivoire ». «C’’est pourquoi le 21 avril 1990, date de création de la FESCI restera très mystique et mystérieuse » a-t-il ajouté. Il s’exprimait lors de la célébration...

