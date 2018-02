Présence remarquée du monde agricole ivoirien au SIA 2018, à Paris

Les différentes structures agricoles représentées au stand du MINADER au SIA (Paris, le 24/02/2018)

(Envoyée spéciale: Coulibaly Maryam)

Paris (France), 24 fev (AIP) – Le 55ème Salon international de l’agriculture de Paris (SIA 2018) s’est ouvert samedi au Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris, avec une présence remarquable du monde agricole ivoirien au stand du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER) situé au Pavillon 5.

Le FIRCA, le Conseil du café-cacao, le Conseil du coton et de l’anacarde, la Chambre d’agriculture, le FER – Palmier – AIPH, le LANADA, l’ANADER, l’ONDR, INTERCOTON, La boutique paysanne mais aussi le groupe SIFCA sont tous présents, comme d’habitude, à ce salon de référence de l’agriculture qui se tient chaque année en France.

Outre celui du MINADER, la Côte d’Ivoire dispose d’un second stand animé par le ministère des Ressources animales et halieutiques (MIRAH).

Selon le MINADER, au-delà des expositions, la présence de la Côte d’Ivoire à ce Salon permettra de s’imprégner des avancées majeures en matière de techniques, de technologie et de recherche enregistrées dans le domaine de l’agriculture.

Depuis un demi-siècle, le SIA rassemble chaque année tous les acteurs du monde agricole, entre autres, des éleveurs, des producteurs, des régions, des organisations et syndicats professionnels, des ministères et organismes publics ou instituts de recherche qui présentent les différentes facettes du secteur agricole et agroalimentaire, ses métiers, ses évolutions et ses perspectives.

Le SIA 2018 se tient du 24 février au 4 mars sur le thème « Agriculture : une aventure collective ».

Le Salon est organisé autour de quatre univers à savoir Élevage et ses Filières, les Produits des Régions de France, d’Outre-Mer et du Monde, les Cultures et Filières végétales, Jardin et Potager, les Services et Métiers de l’agriculture.

Le Président français, Emmanuel Macron, était présent samedi matin à l’ouverture du Salon, a-t-on appris.

(AIP)

cmas