Première enquête sur la répartition du VIH-Sida en Côte d’Ivoire, les préfets sensibilisés

Abidjan, 09 jan (AIP)- Des préfets ivoiriens ont été sensibilisés pour la réussite de l’enquête d’évaluation de l’impact du VIH dans la population général en Côte d’Ivoire (CIPHIA), première étude visant à déterminer la répartition de l’infection à VIH-sida dans le pays. Cette enquête financée par le gouvernement américain à travers ICAP, permettra à la Côte d’Ivoire de disposer d’informations pertinentes et actuelles concernant notamment la prévalence du VIH chez les adultes et les enfants, ainsi que la suppression de la charge virale du virus, la résistance transmise du VIH aux antirétroviraux, la fréquence des comportements à risques. Lors d’un atelier d’information et de sensibilisation d’une trentaine de préfets de région...

