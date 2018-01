Plus de 93% des refugiés de la crise postélectorale ont regagné la Côte d’Ivoire à ce jour (ministre)

La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l’Indemnisation des victimes, Koné Mariétou (Photo d'archive)

Bingerville, 02 jan (AIP)- Plus de 93% des 45 000 réfugiés de la crise post-électorale ivoirienne ont regagné la Côte d’Ivoire à ce jour et des actions sont en cours pour le retour du lot restant, a affirmé, la ministre de la Femme, de la Protection de l’enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné. «Plus de 93% des réfugies de la crise post-électorale ont regagné la Côte d’Ivoire à ce jour. Et nous continuons de multiplier les actions pour le retour de nos frères et sœurs qui sont encore en exile. Car conformément à l’article 22 de notre Constitution, aucun ivoirien ne peut être contraint à rester en exile», a déclaré Mariatou Koné qui recevait un prix pour ses actions en faveur de la réconciliation, de la cohésion, de la protection de la femme et pour la protection...

