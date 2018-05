Ouattara pour une gouvernance commune de la Côte d’Ivoire en RHDP

Le Président de la République, Alassane OUATTARA et le Président Henri Konan BEDIE.

Abidjan, 05 mai (AIP)- Le président d’honneur du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel), Alassane Ouattara, a souhaité, samedi, son souhait d’une gouvernance commune de la Côte d’Ivoire avec la coalition des partis membres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). « Je souhaite que nous continuons de gouverner la Côte d’Ivoire ensemble et au-delà de 2020 dans l’intérêt de notre pays », a indiqué M. Ouattara dans une intervention au 4ème congrès extraordinaire du RDR au palais des sports de Treichville à Abidjan. Pour le président Ouattara, « gouverner la Côte d’Ivoire ensemble est la chose la plus importante pour l’intérêt des populations ». Il a estimé que les partis membre du RHDP n’ont que des « pas...

