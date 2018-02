Côte d’Ivoire/ Les fonctionnaires exhortés à souscrire au régime de retraite complémentaire de la CGRAE

Korhogo, 24 fév (AIP) – Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, a invité, vendredi, les fonctionnaires et agents de l’Etat à adhérer massivement au régime de retraite complémentaire de la Caisse générale de retraite des agents de l’Etat (CGRAE) qui verra bientôt jour. « Je voudrais ici inviter tous les fonctionnaires, particulièrement ceux qui sont en début de carrière, à adhérer à ce projet », a lancé M. Kouassi, assurant que ce nouveau régime est très avantageux pour les fonctionnaires et agents de l’Etat. L’IPS-CGRAE envisage de lancer, « très bientôt », un régime de retraite complémentaire par capitalisation en vue de permettre aux fonctionnaires et agents de l’Etat d’améliorer...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.