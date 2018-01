Nouvelle Loi sur la presse : Un juriste député préconise de débaptiser le CNP

Le député Guibessongui N'Datien Sévérin

Abidjan, 10 jan (AIP) – Dans une interview parue mercredi dans des quotidiens ivoiriens, le député Guibessongui N’Datien Sévérin, docteur en Droit et avocat, revient sur les amendements qu’il a proposés, en décembre, lors de la séance plénière de l’Assemblée nationale pour l’adoption des deux projets de loi portant nouveau régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle. Au titre des amendements qu’il a soumis, le député de Niakara a souhaité, « par souci de cohérence », que l’on débaptise le Conseil national de la Presse (CNP) en Autorité nationale de la Presse. « Il s’agit de tirer les conséquences logiques de la nature juridique de l’organe de régulation de la presse sur sa dénomination et avoir une approche harmonisée sur ces...

