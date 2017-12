Noël 2017 : des cadeaux d’une ONG à des enfants défavorisés de Koumassi et Yopougon

Abidjan, 27 déc (AIP)- Des orphelins et enfants défavorisés des quartiers Yapokro de Koumassi et Attié de Yopougon ont reçu des cadeaux dans le cadre de la célébration de la Noël, de la la Fondation Children of Tuchiya. « Nous voulons aider ceux qui n’ont pas de moyens, et aider les femmes à se prendre en charge elles même ; nous comptons faire plus les années à venir », a affirmé la présidente de la fondation Tuchiya, Christelle Yao, une Ivoirienne résidente aux Etats-unis d’Amérique. Cette organisation qui milite pour le bien-être des enfants, des veuves et des jeunes, a également fait don de vivres et de non vivres à des enfants et femmes de Yapokro, à cette occasion sur l’aire de jeux de ce quartier, dimanche. (AIP) tm

