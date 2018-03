L’Ivoirien Jean-Claude Brou succède au Béninois Marcel de Souza a la tête de la Commission de la CEDEAO

Passation de charges entre Marcel de Souza et Jean-Claude Brouà la Commission CEDEAO (Abuja, le 1er mars 2018)

Abidjan, 1er mars (AIP) – Après près de deux ans passés à la tête de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Marcel de Souza a cédé son fauteuil, jeudi à Abuja, au Nigéria, à son successeur Jean-Claude Kassi Brou. La cérémonie de passation de service s’est déroulée en présence du ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l`extérieur, Ally Coulibaly, du ministre délégué des Affaires étrangères du Nigéria, Mme Khadija Bukar Ibrahim, de membres du corps diplomatique accrédités près le Nigéria et la CEDEAO, des membres du personnel et des chefs des institutions communautaires. Dans son discours d’au revoir, M. de Souza a égrené le chapelet des avancées notables réalisées par la Commission...

