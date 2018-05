L’IRSG se réunit à Colombo sous la présidence de la Côte d’Ivoire (Communiqué)

M. Aly Touré, Représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base (Archives)

Abidjan, 07 mai (AIP) – Les 36 pays-membres du Groupe d’étude international sur le caoutchouc (IRSG) sont réunis à Colombo, au Sri Lanka, lundi et mardi dans le cadre de la 6ème édition du Sommet mondial sur le caoutchouc dont le thème cette année est « Faire tomber les barrières à une croissance durable ». L’édition 2018 du Sommet mondial du caoutchouc rassemble plus de 500 experts, décideurs et acteurs clés de la chaîne de valeur du caoutchouc naturel et synthétique dans le cadre d’un échange approfondi sur les tendances et questions fondamentales qui façonnent l’avenir de l’industrie mondiale du caoutchouc, rapporte un communiqué de presse de la Représentation permanente de la Côte d’Ivoire auprès des organisations internationales de produits...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.