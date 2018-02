Les perspectives de la filière palmier à huile ivoirienne présentées au SIA 2018

M/ Berté Abdoulaye de l'AIPH présente les enjeux, défis et ambitions de la filière palmier à huile en Côte d'Ivoire au SIA (Paris, le 27/02/2018)

(Envoyée spéciale: Coulibaly Maryam)

Paris (France), 28 fev (AIP) – Dans le cadre des activités promotionnelles des filières ivoiriennes au Salon international de l’agriculture de Paris (SIA 2018), l’Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile (AIPH) a présenté les perspectives dans son secteur d’activité.

Lors d’une session organisée mardi après-midi au stand du ministère ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural, au pavillon 5.2, Parc d’expositions, Porte de Versailles, le secrétaire exécutif de l’AIPH, Berté Abdoulaye, a énuméré l’appui à l’acquisition des intrants, le soutien des initiatives de productivité des exploitations, l’appui des initiatives des acteurs au respect de l’environnement, et l’appui des initiatives d’accès au financement.

Quant aux défis, ils concernent la sécurité foncière, l’impact social des activités du palmier à huile dans les zones de production, l’impact environnemental de la production des régimes de palmier à huile, la productivité, les informations sur la filière, l’accès aux financements et aux intrants par les acteurs de la filière mais aussi la défense de l’image de l’huile de palme.

La Côte d’Ivoire compte 75 000 ha de plantations industrielles de palmier à huile et 155 000 ha de plantations villageoises. La filière génère 220 000 emplois directs, nourrit plus de deux millions de personnes et représente 1,5% du PIB. Le pays détient 90% du marché de l’UEMOA, consomme 60% de sa production, en exporte 25%.

Neuvième producteur mondial et 2ème africain de palmier à huile, la Côte d’Ivoire a une capacité de 16 huileries (600T/H), 20 moyennes et petites (180T/H), avec 2,5 millions de régimes produits par an (dont 1,3 million de tonnes par les petits producteurs l’an passé) et 50 milliards FCFA reversés aux petits producteurs par an. Le chiffre d’affaires est de 170 milliards FCFA pour l’huile de palme brute et 280 milliards pour les produits dérivés notamment le savon.

Porté sur les fonts baptismaux en 2003 et reconnu en 2015 par décret, l’AIPH regroupe trois collèges à savoir celui des producteurs (FENACOPAH-CI), celui des industriels de 1ère transformation (APROSAPCI) et celui des industriels de 2ème transformation (GITHP).

