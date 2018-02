Les militants RDR de Yamoussoukro invités à consolider les acquis du RHDP et de la Côte d’Ivoire

Le ministre Souléymane Diarrassouba face aux militants d'Attiégouakro après sa rencontre avec les militants du parti à Yamoussoukro

Yamoussoukro, 03 fév (AIP) – Le ministre Souleymane Diarrassouba, en qualité de cadre du Rassemblement des républicains (RDR), a invité samedi au cours de deux meetings organisés à Yamoussoukro et Attiégouakro, les militants du parti présidentiel à œuvrer à la consolidation des acquis du RHDP, la coalition politique au pouvoir, et de la politique sociale du Président Alassane Ouattara, pour garantir une paix durable en Côte d’Ivoire. Présent à Yamoussoukro puis à Attiégouakro dans le cadre des 126 missions éclatées diligentées par la direction du parti pour informer et remobiliser la base, M. Diarrassouba a indiqué que le RDR souhaite que les élections sénatoriales et municipales se passent dans le cadre du parti unifié. « Les militants...

