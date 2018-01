Les militants de l’UDPCI exhortés à bâtir un parti fort, pour porter les espérances des Ivoiriens

Le président Mabri Toikeusse reçoit les vœux du SG de l'UDPCI, Tchagba Laurent (Abidjan, le 20/01/2018)

Abidjan, 21 jan (AIP)- Le président de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI), Dr Abdallah Albert Toikeusse Mabri a engagé samedi lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel an, les militants à bâtir un parti fort pour porter les espérances de la population ivoirienne. « Je vous engage conséquemment à rester mobilisés et à continuer de travailler pour la consolidation de nos acquis en vue de bâtir une UDPCI…», a déclaré Dr Mabri à Heden Golf Hôtel d’Abidjan, en présence de plusieurs autorités dont les ambassadeurs accrédités de la Turquie, de l’Iran, de la Russie et de l’Algérie en Côte d’Ivoire. Le président de l’UDPCI a également invité ses compatriotes à se libérer du doute et des hésitations...

