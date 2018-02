Les Etats Unis s’allient au secteur privé pour la promotion de l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire

Des bénéficiaires du programme financé par l'USAID

Abidjan, 22 fév (AIP)- L’Agence américaine pour le développement international (USAID) a signé, le 7 février, un partenariat, dénommé ‘Programme USAID pour le renforcement de capacités des PME’, en vue de créer environ 2500 emplois, dont 1500 dans les zones rurales. Ce partenariat public-privé qui se réalisera avec l’entreprise Entrepreneurial Solutions Partners (ESP), vise à révolutionner l’entreprenariat en suscitant une génération de jeunes et de femmes leaders à travers la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) en Côte d’Ivoire, précise un communiqué de presse de l’ambassade parvenu jeudi à l’AIP. Pour ce programme d’une durée de trois ans, l’USAID a alloué plus de 360 millions de francs CFA (690.498 dollars américains) auxquels...

