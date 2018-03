Les chambres consulaires ivoiriennes se font mieux connaître au SIA 2018

Mme Lago présente La boutique paysanne au SIA 2018 (Paris, le 02 Mars 2018)

(Envoyée spéciale : Coulibaly Maryam)

Paris (France), 02 mars (AIP) – Les chambres consulaires, en l’occurrence la Chambre nationale d’agriculture et la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), ont organisé vendredi des échanges avec des structures et représentants de pays ouest-africains, pour mieux se faire connaître.

Lors de cette session tenue au stand du ministère ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER) au Salon international de l’agriculture de Paris (SIA 2018), le président de la Chambre nationale d’agriculture, Bamba Sindou, a évoqué la réorganisation en cours de cette structure pour s’adapter à l’évolution du secteur agricole.

En Côte d’Ivoire, les chambres d’agriculture sont régies par la loi N°60-340 du 28 novembre 1960 mais les premiers décrets d’application datent de 1964. La mission essentielle de ces chambres est de représenter et défendre les intérêts des agriculteurs. A ce titre, elles participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de développement.

C’est à ce titre que La Boutique paysanne, un concept et un cadre au service du conseil, de la promotion et de la valorisation des produits améliorés du terroir ivoirien dépendant de la Chambre nationale d’agriculture, a été présentée par sa présidente du conseil d’administration, Mme Lago Kouassi Flore. Fonctionnant sur le modèle dépôt-vente, avec un modèle économique basé sur la mutualisation des efforts, des ressources, des compétences, en somme, un cadre solidaire.

Un volet sur lequel a insisté le président de la Chambre de l’agriculture, Sindou Bamba. « La boutique paysanne répond à la préoccupation d’aller plus loin, ensemble. (…) L’économie agricole doit être homogène, harmonieuse », a-t-il dit, saluant les autres structures (FIRCA, CNRA, ANADER, etc.) qui œuvrent tous au développement du secteur agricole.

Quant à Konan Désiré, directeur de l’appui aux entreprises et de la promotion du secteur privé à la CCI-CI, il s’est appesanti sur l’offre de service offerte aux potentiels investisseurs étrangers. La CCI-CI dispose d’un répertoire de 20 000 entreprises de toutes tailles et est dotée de quatre missions structurantes au service du développement des entreprises.

Par ailleurs, le secrétariat exécutif du Comité de concertation Etat – secteur privé (CCESP) a énoncé, par la voix de Mme Allégbé Suzanne, les axes de collaboration avec les chambres consulaires de Côte d’Ivoire, en vue du développement du secteur privé.

(AIP)

