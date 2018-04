Le SIAM 2018, une vaste offensive de mobilisation de participants pour le SARA 2019  (Commissaire)

La commissaire générale du SARA entourée par l'ambassadeur Idrissa Traoré (G) et le ministre Sangafowa Coulibaly (SIAM@ Meknès, le 24/04/2018)

Meknès (Maroc), 26 avr (AIP) – La commissaire générale du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA), Mme Condé Touré Diénébou, participe au 13ème Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2018), à Meknès, non seulement pour constater l’évolution de ce grand événement mais surtout pour convaincre davantage d’exposants à faire le déplacement au SARA 2019.

« A la date d’aujourd’hui, je pense que la moisson n’est pas mauvaise », relève la commissaire du SARA, lors d’un entretien jeudi avec l’AIP.

Cette perfectionniste dit avoir échangé avec des Africains, des agriculteurs et des professionnels du secteur agricole du royaume chérifien ainsi que plusieurs exposants internationaux au SIAM 2018 qui se déroule du 24 au 29 avril, afin de les mobiliser pour une participation qualitative et quantitative au Salon d’Abidjan.

La commissaire générale du SARA s’extasie devant le nombre sans cesse croissant de participants au SIAM dont l’édition de 2015 a quadruplé en termes de superficie. Elle a confié que la relance du SARA en 2015 a démarré au SIAM, à Meknès. « (…) C’est ici que nous avons découvert les structures utilisées par le SIAM pour faire son Salon », révèle Mme Condé, envisageant un SARA plus grand en 2019.

Dressant un bilan succinct du SARA 2017, la commissaire générale a évoqué les innovations introduites par rapport à celui organisé deux années plus tôt. Entre autres, l’extension de la superficie, l’amélioration du pôle Elevage, l’ouverture d’un pôle Innovation qui a accueilli les résultats et les acquis de la recherche, la création d’un espace pour les enfants en vue de leur inculquer la culture de l’agriculture comme un métier rentable.

Organisé du 17 au 26 novembre sur le site du futur parc d’expositions situé à quelques encablures de l’Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, le SARA 2017 a accueilli plus de 300 000 visiteurs, plus de 700 entreprises exposantes, des visites institutionnelles de plus de 1900 autorités. La 4ème édition avait porté sur le thème « Transformation structurelle de l’économie agricole face aux changements climatiques », avec pour slogan « Le climat change, l’agriculture ivoirienne innove ! ».

