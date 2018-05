Le SE-CCESP va plancher sur la contribution de l’informel à l’économie ivoirienne

Un artisan dans son atelier de ferronnerie (Photo SE-CCESP)

Abidjan, 06 mai (AIP) – Le Secrétariat exécutif du Comité de Concertation Etat-Secteur Privé (SE-CCESP) en collaboration avec le bureau de coordination du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et le Bureau international du travail (BIT), va organiser un atelier de dissémination et d’appropriation du rapport scientifique portant sur le thème « Encadrement du Secteur Informel : source de croissance et de compétitivité de notre économie ». Le SE-CCESP va également procéder au lancement des travaux de la stratégie nationale d’encadrement du secteur informel avec l’ensemble des acteurs du dialogue public-privé, au cours d’un atelier prévu mardi à la salle de conférence au 20ème étage de l’immeuble SCIAM, à Abidjan-Plateau. Selon un rapport...

