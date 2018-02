Le professionnalisme des journalistes doit redorer la blason de la presse ivoirienne (Ministre)

le ministre Koné Bruno, lors de la conférence bilan et perspectives de son ministère en 2017

Abidjan, 26 fév (AIP) – Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, Bruno NabagnéKoné a sensibilisé les journalistes de la presse ivoirienne à s’évertuer à être professionnels pour travailler à redorer le blason économique de ce secteur sinistré. Lors de sa conférence de presse sur le bilan et les perspectives de son ministère, lundi à l’immeuble Postel 2001, au Plateau, le ministre a fustigé une presse partisane et partiale. « Votre manque de crédibilité va réduire le nombre de vos clients », a -t-il prévenu les acteurs des médias. Bruno Konéa rappelé que les journaux ivoiriens connaissent des difficultés pour écouler plus de 50% de leur production journalière. « Notre presse ne peut pas s’en sortir....

