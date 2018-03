 Le prix d’honneur AllAfrica Leadership Féminin décerné à la Première dame de Côte d’Ivoire

La Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara (Ph d'archives)

Abidjan, 05 mars (AIP)- La Première Dame, Dominique Ouattara a obtenu le prix d’honneur AllAfrica Leadership Féminin, décerné lundi par le groupe Groupe All Africa, pour son engagement à travers les nombreuses actions sociales qu’elle a initiées dans le cadre de la Fondation Children Of Africa. La première Dame, marraine de cette 4ème édition a été honorée aux cotés de quatre autres femmes africaines, distinguées pour leur leadership dans leur domaines respectifs, leur professionnalisme, leur volonté et leur engagement. Outre Dominique Ouattara, la conseillère du genre à la présidence, Euphrasie Kouassi Yao, a obtenu le prix de l’Administration publique et du développement, la sénégalaise Salamba Diène, présidente fondatrice de Biosène a reçu le Prix...

