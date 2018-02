Le Président de l’assemblée nationale française veut œuvrer au renforcement des relationsentre son pays et la Côte d’Ivoire

Abidjan, 26 fév (AIP) – Le Président de l’Assemblée nationale française, François de Rugy a indiqué œuvrer pour le renforcement des relations entre la Côte d’Ivoire et son pays, au terme d’une audience, lundi, avec le président ivoirien Alassane Ouattara, au Palais présidentiel. « Je souhaite contribuer, en lien avec le président français Emmanuel Macron, aux bonnes relations entre la France et la Côte d’Ivoire », a déclaré le député français. Pour le parlementaire français, les échanges entre son pays et la Côte d’Ivoire sont fructueux, notamment dans la domaine de la sécurité. Ces relations cordiales participent à l’intérêt mutuel de la France, de l’Union Européenne, de la Côte d’ Ivoire et de la région ouest africaine. « Je voudrais...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.