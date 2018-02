Le Premier ministre ivoirien à Dakar pour réaffirmer la priorité accordée à l’éducation

Le PM Amadou Gon Coulibaly à sa descente de l'avion à Dakar.

Abidjan, 1er fév (AIP) – Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, est arrivé en début d’après-midi à Dakar où il prendra part, jeudi et vendredi, à la Conférence sur le Financement du Partenariat Mondial pour l’Education. Amadou Gon Coulibaly est accompagné par la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara. Il y représente le président de la République, Alassane Ouattara. Le Premier ministre ivoirien devrait réaffirmer à Dakar la priorité que la Côte d’Ivoire accorde au secteur de l’éducation. En 2016, le pays a consacré 27% de son budget à l’éducation et la part de l’éducation dans les dépenses publiques – hors dette, s’est établie...

