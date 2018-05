Le MIS et le PNUD font le point de l’appui sécuritaire apporté à la Côte d’Ivoire

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, et le directeur pays du PNUD, Luc Grégoire

Abidjan, 08 mai (AIP)- Le ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, et le directeur pays du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Côte d’Ivoire, Luc Grégoire, ont échangé, lundi, sur des projets sécuritaires appuyés par le PNUD en Côte d’Ivoire. Il s’est agi notamment des questions de la protection civile, de l’appui à la police nationale et de l’accompagnement à la lutte contre le terrorisme et les violences basées sur le genre (VBG), selon une note d’information du ministère parvenue à l’AIP. Pour Luc Grégoire, l’expérience de la collaboration avec le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, « mérite d’être poussée » au regard des acquis qu’il capitalise. Il s’agit notamment pour le...

