Le MIS et la CNDHCI échangent sur la consolidation des acquis de protection et de promotion des droits de l’homme en Côte d’Ivoire

Abidjan, 1er mars (AIP)- Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité (MIS), Sidiki Diakité, a échangé jeudi avec la présidente de la Commission nationale des droits de l’homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI), Namizata Méité épouse Sangaré, sur la consolidation des acquis de protection et de promotion des droits de l’homme dans le pays contenus dans des rapports et plan d’actions élaborés par ladite commission. « Votre travail appelle de notre part beaucoup de la vigilance, mais aussi de pouvoir écouter les préoccupations des populations », a rassuré le ministre Sidiki Diakité qui a reçu la présidente de la CNDHCI à son cabinet. Félicitant la Commission nationale des droits de l’homme en Côte d’Ivoire pour son dynamisme croissant et rassuré la présidente...

