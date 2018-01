Le ministre soudanais de l’Agriculture salue le progrès agricole de la Côte d’Ivoire

Le ministre soudanais de l’Agriculture reçu par son homologue ivoirien Mamadou Sangafowa

Abidjan, 16 jan (AIP)- Le ministre soudanais de l’Agriculture, Abdelatif Ahmed Mohamed, a salué mardi à Abidjan, l’expérience et le progrès réalisé dans le développement agricole par la Côte d’Ivoire, au cours d’une audience avec son homologue ivoirien, Mamadou Sangafowa Coulibaly. « Nous sommes ici pour acquérir l’expérience qui a été faite par la Côte d’Ivoire. On a pensé à formuler un mémorandum entre les deux pays parce que la Côte d’Ivoire a enregistré beaucoup de progrès dans le développement agricole. On veut échanger les expériences et acquérir beaucoup d’expériences de la Côte d’Ivoire dans le domaine de l’agriculture », a affirmé M. Abdelatif. Le ministre soudanais a aussi exprimé sa volonté d’améliorer les relations bilatérales...

