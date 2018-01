Le ministre ivoirien de la Communication échange avec les rédacteurs en chef des médias

Le ministre Bruno Nabagné KONE à la troisième édition du DISCOP, à Abidjan

Abidjan, 19 jan (AIP) – Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, porte-parole du Gouvernement, Bruno Nabagné Koné a initié vendredi après-midi, une rencontre d’échanges avec les rédacteurs en chefs des médias publics et privés, tous supports et lignes éditoriales confondus. Selon le ministre, cette série de rencontres qu’il va étendre aux autres acteurs des médias, commence par les rédacteurs en chef, un maillon important dans les Rédactions, capable d’influencer le rendu final des productions. Pour Bruno Koné, l’objectif de la rencontre est d’échanger non pas seulement sur le futur mais beaucoup plus sur le présent de la presse ivoirienne « qui a ses qualités mais malheureusement également ses défauts ». Aussi, face à...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.