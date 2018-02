 Le ministre Bruno Koné présente les avancées réalisées dans le secteur du numérique ivoirien en 2017

le ministre Koné Bruno, lors de la conférence bilan et perspectives de son ministère en 2017

Abidjan, 26 fév (AIP) – Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné a égrené les actions notables réalisées par son département pour hisser l’économie numérique à un rang important en Afrique et dans le monde. « En ce qui concerne l’indice du développement des télécommunications, nous avons gagné en 2017, 32 places », s’est réjoui le ministre, lundi, lors d’une conférence de presse sur son bilan et ses perspectives pour 2018. La Côte d’Ivoire est passée de la 14ème place en 2016 à la 9ème place en 2017 en Afrique, a indiqué le porte-parole du Gouvernement, saluant ce bond qualitatif. Pour lui, ce classement témoigne notamment « d’une une année riche...

