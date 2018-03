Le ministre Amichia François assure que la Côte d’Ivoire sera prête à temps pour la CAN 2021

Le ministre Amichia faisant une visite guidée du complexe sportif de Bingerville

Bingerville, 02 mars (AIP)- Le ministre des Sports et Loisirs, François Albert Amichia, a assuré jeudi, que la Côte d’Ivoire sera prête à temps, notamment sur plan le des infrastructures, pour abriter la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021). « Au niveau de la CAN 2021, à part le stade d’Ebimpé dont les travaux ont commencé depuis décembre 2016, nous venons à peine de finir les appels d’offre. Quatre entreprises ont été retenues pour la construction de stades à San Pedro, Yamoussoukro et à Korhogo et la réhabilitation du stade à Bouaké. Les travaux de ces stades devraient débuter d’ici le mois d’avril et devraient durer 24 mois » a-t-il indiqué, en marge de la cérémonie de livraison du complexe sportif de Bingerville. Le premier responsables des sports...

