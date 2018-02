Le ministre Adjoumani s’enquiert de l’organisation ivoirienne au SIA 2018

Mme Henriette Billon de SIFCA fait goûter des sushis à base de manioc au ministre Adjoumani au SIA (Paris, le 24 février 2018)

(Envoyée spéciale : Coulibaly Maryam)

Paris (France), 24 fev (AIP) – Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, a visité samedi après-midi les stands de son pays présents au 55ème Salon international de l’agriculture de Paris (SIA 2018).

Accompagné de l’ambassadeur Charles Gomis et du représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès des organisations des produits de base à Londres, Aly Touré, le ministre a fait un tour, entre autres, sur les stands du groupe SIFCA et de La boutique paysanne, avant de se rendre à celui de son ministère.

« Où sont les escargots géants ? », a lancé le ministre à ses collaborateurs. Ces espèces suscitent chaque année la curiosité et constituent une attraction du public qui prend d’assaut le Salon international de l’agriculture de Paris.

Par ailleurs, le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani a été élevé au grade de Commandeur du mérite agricole de la République française, vendredi, par le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Stéphane Travert, à la veille de l’ouverture officielle du SIA.

Le SIA 2018 se déroule du 24 février au 4 mars au Parc d’expositions, Porte de Versailles, sur le thème « Agriculture : une aventure collective ». La Côte d’Ivoire y dispose de deux stands animés par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et celui des Ressources animales et halieutiques.

(AIP)

cmas