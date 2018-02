Le DG de Lys management, Serge Goli, à Gulfood

Abidjan, 27 fév (AIP)- Le marché ivoirien en matière de distribution et de négoce a été présenté lors du « Gulfood », exposition de produits agro-alimentaires qui a eu lieu du 18 au 22 février, au World trade center de Dubaï, aux émirats arabes-unis, rapporte un communiqué transmis lundi, à l’AIP. Selon le directeur général de Lys management, Goli Yao Serge, cet évènement qui a réuni plusieurs grands manufacturiers venus des quatre coins du monde, a permis de présenter lors des rencontres B to B, les canaux de distributions et les opportunités pour faire de bonnes affaires en Côte d’Ivoire. « Cette exposition a été une belle expérience et nous comptons consolider les acquis », a déclaré M. Goli. Entreprise spécialisée dans la distribution et négoce,...

