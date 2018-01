Le Gouvernement ivoirien et ses partenaires s’accordent sur de nouvelles perspectives pour le projet TRECC

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du Gouvernement ont eu mardi 30 janvier une réunion de travail avec une délégation de la Fondation Jacobs.

Abidjan, 30 jan (AIP)- Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du Gouvernement ont eu mardi une réunion de travail à la Primature avec une délégation de la Fondation Jacobs, en vue de redynamiser leur collaboration sur le projet Transformer l’éducation dans les communautés de cacao (TRECC). Les ministres Kandia Camara (Education nationale, Enseignement technique et Formation professionnelle), Mariatou Koné (Femme, Protection de l’enfant et Solidarité), Mamadou Sangafowa Coulibaly (Agriculture et du Développement rural), Sidiki Diakité (Intérieur et Sécurité), Bakayoko Ly Ramata (Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique) ainsi que le secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle,...

