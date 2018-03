Le District d’Abidjan signe des accords de coopération avec des régions de Côte d’ivoire

Le ministre Beugré Manbé avec le maire de Sinematiali Coulibaly Nandoh, lors de la signature de l'accord de coopération.

Abidjan, 1er mars (AIP) – Le gouverneur du District autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé, a signé, jeudi, des accords de coopération avec des régions de Côte d’ivoire La cérémonie de signature de ces accords au profit des régions du Sud-Comoé, de la Mé et les communes de Sinématiali, d’Odienné et de Kaniaso, s’est déroulée dans l’enceinte de la salle Delafosse du District d’Abidjan. Pour le gouverneur Robert Beugré Mambé, cette convention de partenariat veut aider les collectivités décentralisées à se développer en créant des richesses au profit des populations, dans les domaines, entre autres, de la santé, de l’éducation, de la culture et de l’agriculture. « Les actions consolident la confiance. L’idée doit sortir pour aller...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.